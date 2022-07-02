Mustafa Balbay: İsveç Çakısı

NATO’nun Madrid zirvesi Türkiye açısından İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği tartışması ile başladı, öyle devam ediyor.

Erdoğan zirveden günler önce bu iki ülkenin NATO üyeliği gündeme geldiğinde öylesine yüksek dozda tepki verdi ki. Esti gürledi:

“Veto edeceğiz… Asla izin vermeyeceğiz… Bunlar terörist ülkeler… Kapımızı bile çalmasınlar…”

Erdoğan’ı tanıyanlar bu sözlerin İngilizcesinin şu olduğunu çok iyi biliyordu:

“İşte pazarlık fırsatını yakaladım… Bunun izni benden geçer… NATO’da oybirliği ile karar alındığını unutmayın… Bana bir zafer ortamı yaratın, işi bitirelim…”

Mustafa Balbay’ın yazısı