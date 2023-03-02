Mustafa Balbay: İktidar, YSK’ye çok kızacak!

İktidar seçimi mutlaka, ilan edilen tarihte yapmak isteyecek. Bu düşüncesini demeçlerle besleyecek. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), “Deprem bölgesindeki seçmen hareketliliğini sandık disiplini altına almamız sonbaharı bulur” diyecek. İktidar, YSK’ye çok kızacak! Sonbahara kalırsa, 4 ay sonra da yerel seçim var. İki seçim birleştirilecek Mart 2024’te yerel, genel, cumhurbaşkanlığı seçimleri bir arada yapılacak.

Hemen altını çizelim, bu senaryo ciddi ciddi konuşuluyor. Ancak YSK çantada keklik değil!

2019’da İstanbul seçimleri yenilendiğinde de YKS kararını 4’e karşı 7 oyla almıştı! Şimdi o kurul üyelerinden kimse görevde değil. 11 üyenin 6’sı 2020’de, 5’i Ocak 2023’te yenilendi.

(…)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Başkanvekili Özübek’le görüşmesinin içeriği elbet iki kişi arasındadır. Ancak sızan haberler YSK’de “Saray ne derse o olur” gibi bir havanın bulunmadığını gösteriyor. Saray bu durumun hatasız röntgenini çekmeye çalışıyor!

Mustafa Balbay’ın yazısı