Mustafa Balbay: İktidar, ‘Gidersem kaos gelir’ diyorsa o ülke zaten kaosu yaşıyordur

Son 30 Ağustos kutlamalarında bir kez daha görüldü ki Atatürk’ü milletin kalbinden silemezler. Ancak bu, Cumhuriyet yıkıcılığının devam etmesine engel değil!

Girişte altını çizdiğimiz gibi, çok farklı gündem konularının hemen tümünün ortak paydasının bu yıkım olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bunu yaparken şu noktaya düşmemeye de özen göstermeli:

Bunlar iktidardan gitmez, karamsarlığı!

Elbette gitmeyecekler… Halk götürecek!

Bütün tezleri çökmüş, öngörüleri tutmamış bir iktidar, “Ben gidersem kaos gelir” diyorsa, o ülke zaten kaosu yaşıyordur.

Mustafa Balbay’ın yazısı