Mustafa Balbay: Herkes Atatürk’leydi…

Dün resmi rakam açıklandı; 2 milyona yakın ziyaretçiyle rekor kırıldı. En az bunun üç katı giremeyen vardı. Güvenlik görevlileri büyük özveri ile çalıştı ama Anıtkabir yönetiminin daha organize olması gerekirdi.

Oğlum Deniz’in turnikeden sonraki üst aramada polise, “Abi bende vatan sevgisinden başka bir şey bulamazsın” deyişi yorgun polisi de gülümsetti. Deno, herkesin ortak duygusunu dile getirmişti. Kızım Yağmur’un kırmızı beyaz giyinmesine, yazı aramızda “abartı olmasın” diye içimden hayıflanmıştım. Anıtkabir’de benzer giysileri, bayram yeri manzaralarını görünce rahatladım.

Geçen temmuz başından beri her cumartesi 100. yıla ilişkin yazılar yazıp, “millet sahip çıkacak” inancımı paylaşıyorum. Son çıkan “100 Yıla Bakış” kitabımda da ana fikir buydu.

Anıtkabir’de bu anafikri görmek nasıl büyük bir enerji verdi, anlatamam. Benim içim çok sık dolar ama gözlerim çok seyrek dolar…

Y-Anıtkabir’de o kadar doldu ki…

Ağlamak istedim!

Mustafa Balbay’ın yazısı