Mustafa Balbay: Genel çürümüşlüğün tipik bir fotoğrafını daha gördük

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Türkiye’nin en saygın kurumlarından biriydi. Prof. Dr. Altan Günalp’i bir kez değil, bin kez anmak gerek. Bugün bu kurumun geldiği nokta Türkiye’nin fotoğrafıdır.

Demokrasi kurumlar ve kurallar rejimidir.

Binlerce insanın büyük umutlarla girdiği KPSS’de 20 sorunun Yediiklim Yayınevi’nin hazırladığı testlerle aynı olması konunun şu aşamada görünen yüzü.

Üniversiteye giriş sınavlarının da 2010’lu yıllar boyunca defalarca çalındığı FETÖ iddianamelerine de girmiş bilgiler ve belgeler arasında.

Genel çürümüşlüğün tipik bir fotoğrafını daha gördük. Bu aşamada ÖSYM başkanını değiştirip sınavı yenilemekle yetinmek konunun üstünü örtmek anlamına gelir.

Mustafa Balbay’ın yazısı