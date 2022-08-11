Mustafa Balbay: Daha ilk adımlar atıldığında plan her yerinden patlıyor

Seçimler yaklaşırken 2009’dan itibaren girişilen “açılımların” da raflardan inmekte olduğunu görüyoruz. Bunların toplum katında ne kadar kabul göreceğini anlamak çok zor değil. Daha ilk adımlar atıldığında plan her yerinden patlıyor.

Bütün bunlardan öte, bütün bozulmalara, bütün olumsuz koşullara karşın önümüzdeki seçimlere dönük umut üretiminin devam ettiğini görüyoruz.

Şu aşamada önünü göremeyen Türkiye’nin yönüne seçmen karar verecek. İçeride, dışarıda Türkiye’ye gömlek dikenlerin hesabı tutmayacak. Seçmen Türkiye’nin kaderini tayin etme hakkını kullanacak.

Büyük olasılıkla emaneti kimsenin tekeline bırakmayacak, siyasi kanatları birbirine muhtaç edecek. 24 Haziran 2023’e 317 gün var. Bu zaman diliminde elbet çok şey değişir ama bugünkü tablo böyle… Özetle seçmen herkese iki şey söylüyor:

Daha çok çalışın…

Daha inandırıcı olun…

Mustafa Balbay’ın yazısı