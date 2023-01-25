Mustafa Balbay: Cumhur İttifakı’nın aday gündemi

Gerek 26 Ocak gerekse 30 Ocak buluşmanın devamında netleşecek cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak?

Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs tarihinin öne çıkmasından sonraki başlıca gündemi şu:

Tarihi açıkladık, adaylarını açıklayamıyorlar!

Dün Bahçeli de topa buradan girdi.

Buna karşılık Millet İttifakı içinde şu şüphe de var:

Seçimi 18 Haziran’da yapmayı planlamış olabilirler. Bize erken depar attırmak istemiş olabilirler. Adayımızı açıklayıp bizi açığa düşürmek, adayımızı yıpratmak istemiş olabilirler.

Bu kadar “olabilir”i düşünmek olacak şey değil ama, “İktidar bunu yapmaz, o kadar da değil” diyemiyoruz.

Mustafa Balbay’ın yazısı