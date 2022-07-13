Mustafa Balbay: Bu davanın sanığı Türkiye’dir

Kavala davası Türkiye’de hukukun geldiği noktanın özetidir. Bu davanın sanığı Türkiye’dir.

Osman Kavala’nın düşünceleri, Türkiye’nin siyasi konularına bakışı bu davanın kapsamı dışındadır. Bizim mahkemelerimizde Kavala ile ilgili açılan davalar zincirinde, hukuk zincire vurulmuştur.

Haftada en az beş, altı cezaevi damgalı mektup alıyoruz. O kadar çok hukuk ihlalleri yaşanıyor ki hemen hiçbiri haber değeri taşımıyor. Kavala davası bütün ihlallerin vücut bulduğu bir dosya haline geldi.

Emniyet-cezaevi hattında geçmişte de pek çok işkence yöntemleri uygulandı. Bugün en ağırlarından birini yaşıyoruz:

Yargılama işkencesi!

Mustafa Balbay’ın yazısı