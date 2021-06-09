Mustafa Balbay: Biri neye bulaştıysa hepsi bulaşmış

Kamuoyu her şeyi, ortada bir devlet varmış, kurumlar-kurallar varmış gibi algılamaya, yorumlamaya çalışıyor.

Bütün tarafların durumuna, açıklamalarına, susmalarına bakınca tablo şöyle görünüyor:

Biri neredeyse hepsi orada!

Biri neye bulaştıysa hepsi bulaşmış.

Biri neyi gizlediyse hepsinin haberi olmuş.

Biri neden pay aldıysa hepsi aynı oranda başka bir şeyden pay almış.

Biri ötekini ne için kullandıysa, öteki de berikini benzer şey için kullanmış.

Bu üçlü tahterevallide haklı haksız taraf aramak aptallık olur.

Bu sacayağı, suç ayağına dönmüş.

Türkiye’ye yeni bir yön, yeni bir yöntem, yeni bir yönetim gerek…

Mustafa Balbay’In yazısı