Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Biri neye bulaştıysa hepsi bulaşmış

Kamuoyu her şeyi, ortada bir devlet varmış, kurumlar-kurallar varmış gibi algılamaya, yorumlamaya çalışıyor. 

Bütün tarafların durumuna, açıklamalarına, susmalarına bakınca tablo şöyle görünüyor:


Biri neredeyse hepsi orada!

Biri neye bulaştıysa hepsi bulaşmış.

Biri neyi gizlediyse hepsinin haberi olmuş.

Biri neden pay aldıysa hepsi aynı oranda başka bir şeyden pay almış.

Biri ötekini ne için kullandıysa, öteki de berikini benzer şey için kullanmış.

Bu üçlü tahterevallide haklı haksız taraf aramak aptallık olur.

Bu sacayağı, suç ayağına dönmüş.

Türkiye’ye yeni bir yön, yeni bir yöntem, yeni bir yönetim gerek…

Mustafa Balbay’In yazısı

SON HABERLER

Çıkmadık candan umut kesilmez!

İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı David Attenborough tarafından hazırlanan ‘Breaking Boundaries’ adlı belgesel, gezegene verdiğimiz tahribatı ve karşı karşıya olduğumuz durumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Devlet 16 yıllık yasağın gerekçesini açıklayamadı; süre istedi

Türkiye’ye girişi İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan Dünya Uygur Kongre Başkanı Dolkun İsa’nın ilk duruşması görüldü. İçişleri Bakanlığı’nın avukatı mahkemeye İsa’yı 16 yıldır suçladığı gerekçe ile ilgili bir belge sunamadı ve “Biz henüz hazırlanamadık, süre istiyoruz” dedi. İsa’yı vekaleten duruşmaya katılan avukat İlyas Doğan duruşmanın detaylarını Diken’e anlattı ve “İçişleri bakanlığının kendi tezini destekleyecek belge dosyada yok” dedi.