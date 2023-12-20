Mustafa Balbay: Bakanı dinlerken 2000’li yılların başında FETÖ’yü öve öve bitiremeyenleri anımsadık

AKP iktidarlarının dokuzuncu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin belli ki kürsüye çıkmadan önce, “atış serbest” talimatı almış.
Göreve geldiği 4 Haziran’dan beri eğitimin altını üstüne getiren Tekin, bakanlığının bütçe konuşmasında bütün perdeleri indirdi. 15 Temmuz 2016 miladından sonra laik, bilimsel eğitime karşı cephe alan örgütlerle yapılan protokolleri savunurken, sapla samanı birbirine karıştırıp yola aynen devam edeceklerini açıkladı.
Bu yolun sonu neresi?
Bakanı dinlerken aklımıza ister istemez 2000’li yılların başında FETÖ’yü öve öve bitiremeyenleri anımsadık.
“Ne istiyorsunuz hocaefendiden?” diye başlayıp onu göklere çıkaranları anımsadık.
FETÖ’yü dünya barışının mimarı, büyük önder olarak sunmaya kalkanları anımsadık.