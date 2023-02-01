Mustafa Balbay: Anayasanın neresinde böyle bir sıfırlama var?

Erdoğan kendine özgü bir üslupla kestirip attı:

2018’de kilometreyi sıfırladık! Bir cümlede her şeyi özetledi. Neye dayanarak sıfırladı? Anayasanın neresinde böyle bir sıfırlama var?

Yeni bir anayasa yürürlükte de milletin haberi mi yok? Her anayasa değişikliğinde cumhurbaşkanlığı süresi sıfırlanıyorsa bugüne kadar kaçıncı sıfırlama yapılmış olurdu? Soruları uzatmak mümkün…

Ancak mümkün olmayan bir şey var:

Anayasayı yok saymak! Bugün yok saydığınızı düşünebilecek kadar ileri gidebilirsiniz ama bunu taşıyamazsınız. Yetki gaspını da aşıp anayasa gaspına girişmek, “Aya dört şeritli yol yaptım” demekten daha akıldışı bir durumdur!

Mustafa Balbay’ın yazısı