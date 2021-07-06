Muş’ta buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Muş’un Malazgirt ilçesinde, bir evin mutfağındaki buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı.
Şekerbulak Mahallesi’nde, tek katlı evin mutfağında bulunan buzdolabı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
AA’nın haberine göre patlamanın ardından evde yangın çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.
Salonda oturdukları esnada buzdolabının patladığını dile getiren ev sahibi, şunları söyledi: “Kendimizi zor kurtardık. Alevler yükseldiği gibi çocukları salonun penceresinden aşağı attım. Dışarı çıktığımda evin her tarafını alevler sarmıştı. Yangında evimiz kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 100 bin lira zarar meydana geldi. Şu anda çalışmıyorum. İnşaatlarda çalışarak kazandığım parayla bu evi yaptım.”