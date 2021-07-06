Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muş’ta buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Muş’un Malazgirt ilçesinde, bir evin mutfağındaki buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

Şekerbulak Mahallesi’nde, tek katlı evin mutfağında bulunan buzdolabı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.


AA’nın haberine göre patlamanın ardından evde yangın çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Salonda oturdukları esnada buzdolabının patladığını dile getiren ev sahibi, şunları söyledi: “Kendimizi zor kurtardık. Alevler yükseldiği gibi çocukları salonun penceresinden aşağı attım. Dışarı çıktığımda evin her tarafını alevler sarmıştı. Yangında evimiz kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 100 bin lira zarar meydana geldi. Şu anda çalışmıyorum. İnşaatlarda çalışarak kazandığım parayla bu evi yaptım.”

SON HABERLER

DSİ dediğin çağdışı kalmış canavar!

Türkiye’de pek kimsenin üzerinde durmadığı, hiç kimsenin de önüne geçemediği bir doğa katliamı var; Devlet Su İşleri akarsuları boğuyor… Akarsuların sahibi olan DSİ’nin resmi istatistikleri, katliamın boyutunu gösteriyor. 2013-2019 döneminde tam 53 bin 844 taşkın koruma tesisi inşa etmiş DSİ. Sadece 2019’da 8 bin 493 tane.

Baykal’dan Peker’in iddialarına yanıt

CHP’nin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, kendisini, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyeliği ve AKP yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevini yürüten Korkmaz Karaca’yla ilişkilendirdiği iddialarına yanıt verdi. Eski CHP lideri, Karaca’nın kendisini kadınlarla tanıştırdığına ilişkin iddiayı yalanladı.