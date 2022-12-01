Musk, savaş açtığı Apple’ın CEO’suyla görüştü

Twitter’ın sahibi Elon Musk, Apple CEO’su Tim Cook ile görüştüğünü söyledi.

Elon Musk, Apple CEO’suyla görüştüğünü duyurdu (AA)

Pazartesi günü Musk, Apple’ı eleştiren ve App Store denetleme politikalarının ifade özgürlüğü ruhuna aykırı olduğunu savunan birkaç tweet yayınlamış; bu şikayet daha sonra ABD’li cumhuriyetçi milletvekilleri tarafından tekrarlanmıştı. Musk, kendi akıllı telefonunu yapabileceğini de açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından dün Musk, Apple genel merkezine gittiğini ve Apple CEO’su Tim Cook ile görüştüğünü söyledi.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so. — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

Musk, “Diğer şeylerin yanı sıra, Twitter’ın potansiyel olarak App Store’dan kaldırılmasıyla ilgili yanlış anlaşılmayı çözdük. Tim, Apple’ın bunu asla gözönünde bulundurmadığını biliyordu” dedi.

Musk daha önce, “Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar”, “Apple, müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayımlamalıdır”, “Apple ayrıca Twitter’ı App Store’dan alıkoymakla tehdit etti, ama nedenini bize söylemiyor” ve “Apple’ın App Store’dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz” diyerek Apple’a yüklenmişti. Musk, başka bir tweetiyle Apple’a savaş açtığını ima etmiş, sonradan bu tweeti silmişti.