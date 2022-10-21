Musixmatch, yapay zeka ve topluluk destekli podcast platformu kurdu: Sesli içeriklerde yazılı arama yapılabilecek

Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music ve Tidal gibi müzik platformlarına topluluk tarafından desteklenen şarkı sözleri sağlayan İtalya merkezli Musixmatch, şimdi de yapay zekayla oluşturulan ve topluluk tarafından düzenlenen podcast’ler için bir platform kurdu.

Fotoğraf: Musixmatch

TechCrunch’ın haberine göre, Musixmatch, dinleyiciler için milyonlarca podcast seçeneği olduğunu, bu yüzden podcast aramanın ve seçmenin zorlaştığını söylüyor. Tam da bu sebeple, birçok iyi poscast’in dinleyicilere ulaşamadığını belirtiyor.

Bu nedenle şirket, AI (yapay zeka) modellerini şarkı sözleriyle eğitme konusundaki deneyimini kullanarak podcast transkripsiyonu (sesi yazıya dönüştürme) yapıyor; aramayı, keşfetmeyi ve paylaşmayı geliştirmek için NLP (doğal dil işleme) uzmanlığından yararlanıyor.

Musixmatch’in podcast platformu, farklı konular ve çizelgelerdeki en iyi podcast bölümlerinden bazıları için her gün otomatik olarak transkripsiyon oluşturuyor. Yerler, insanlar ve konular gibi anahtar kelimeleri Wikipedia ID’leriyle etiketlemek için NLP temel model mimarisi Umberto’yu kullanıyor. (Örneğin, bu bağlantı Diken’in Wikipedia kimliğini gösteriyor.)

Bu yaklaşım nedeniyle, bu konuları herhangi bir dilde arayan kişilerin doğru sonuçlar alacağı öngörülüyor.

Fotoğraf: Musixmatch

Şirket, “Bu sınıflandırma sayesinde, insanlar nihayet herhangi bir anahtar kelimeyi arayabilir ve ilgilerine göre sıralanmış sorgularıyla eşleşen podcast’leri bulabilirler. Arama dizinimiz çok ayrıntılı ve derinlemesine sonuçlar gösteriyor” diyor.

Kullanıcılar Musixmatch’in podcast platformunda arama yaptığında, aranan ifadenin geçtiği transkripsiyonlardan parçalara ulaşabiliyor. Sonuca tıklarlarsa podcast, doğrudan cümleden bahseden kısımdan itibaren çalmaya başlıyor. Bir şey araştırırken kısa bir bölüm dinlemeniz gerektiğinde bu oldukça güzel bir seçenek.

Kullanıcılar düzenleme yaparak güvenilirliği artıracak

Şirketin yeni podcast portalı, editörlerin ve podcast sahiplerinin AI tarafından oluşturulan transkripsiyonu düzenlemesine olanak tanıyan Podcast Studio adlı bir araç da içeriyor. Musixmatch, uzun zamandır kullanıcıların şarkı sözlerinde düzenlemeler yapmasına olanak tanıyor, şimdi podcast’lerde de aynı şeyi yapmalarını istiyor.

Belirli bir bölümün dökümü yoksa, bölüm sahibi veya topluluk üyesi, bir bölüm oluşturmak için Podcast Studio’yu kullanabiliyor. Musixmatch, AI’nın bir parça için transkript oluşturmasının yaklaşık beş dakika sürdüğünü söylüyor.

Önemli bir nokta, Musixmatch’in platformunda AI tarafından oluşturulan transkripsiyon ‘Speaker 1’ ve ‘Speaker 2’ gibi etiketlere sahip olurken, Topluluk tarafından düzenlenen bölümlerde ise ‘doğrulanmış’ bir etiketle birlikte konuşmacıların adlarını içeren etiketler olacak.

Şirket ayrıca, podcast’ten metin parçacıkları içeren kartları paylaşılabilir bir bağlantıyla paylaşımı kolaylaştırıyor. Dahası, bir podcast’ten ses ve kayan metin parçacıkları içeren küçük paylaşılabilir videolar olan ‘audiogram’ adı verilen bir özellik üzerinde çalışıyor.

Tüm bu verileri kendisine saklamak istemeyen Musixmatch, podcast sahiplerinin transkripsiyonları web sitelerine ve uygulamalarına aktarmasına izin veriyor ve bu metinler SEO dostu olduğundan, dinleyicilerin onları aramasını kolaylaştıracağını savunuyor.