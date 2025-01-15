Murat Sururi Özbülbül: Zam yap ama yazan enflasyonu etkilemesin, uyanıklığın bu kadarına da pes vallahi…

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son yapılan fahiş zamları “Enflasyon sepetinde karşılığı olmayan ürünleri yeniden değerlendirme oranında arttırdık” sözleriyle açıklamıştı.

Yahu bu şeytanın bile aklına gelmeyecek büyük bir uyanıklık değil mi?

Oldu paşam, istediğin gibi zam yap ama tabelada yazan enflasyonu etkilemesin uyanıklığın bu kadarına da pes vallahi…

Zamlar enflasyon sepetine girmeyip, tabelada yazan enflasyonu artırmıyorsa bu o zamların vatandaşların cebinden çıkmadığı anlamına mı geliyor?

Elbette bu zamlar vatandaşın cebinden çıkıyor, bakın son zamlar vatandaşın cebine kaşıkla giren üç beş kuruşu kepçe ile almış bulunmaktadır.

Bu vatandaşı kandırmak demek değil midir?

Murat Sururi Özbülbül’ün yazısı