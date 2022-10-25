Murat Muratoğlu: Zararına ucuz krediyle işler düzelmeyecek

Şirketlerden ise kredi alacaksa fatura istiyorlar. Tabii öncelikle hesabında ciddi miktarda döviz bulunmamasını varsa satmasını şart koşuyorlar. Kısaca banka istediğine kredi veremiyor. Neredeyse büyün bankalar artık kamu bankası hüviyetinde… Kamu bankaları zararına ucuz kredi veriyor diye işler kendiliğinden düzelmeyecek. Öyle olsa bugünkü tablo ile karşılaşmazdık. İşin fena tarafı koşullar aynı kalmayacak, kötüleşecek. Madem öyle, zamanı geldiğinde kap o krediyi… Diğer yazılarımda anlatırım nedenini…

Murat Muratoğlu’nun yazısı