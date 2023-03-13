Murat Muratoğlu: Yandaş kadar alamadı afetzede

Merkez Bankası son olarak şubat ayında politika faizini yeniden indirerek yüzde 8.50’ye çekti. Bankalara sağladığı finansmana uyguladığı politika faizi indirimde sürekli… İyi de üç kamu bankasının depremzedeler için başlattığı ‘düşük faizli kredi’ kampanyasında yüzde 0.99 olarak açıklanan faiz oranı, üç günde yüzde 1.59’a yükseltildi. Nasıl yani?

Merkez Bankası’ndan yüzde 8.50 ile para alan kamu bankaları depremzedelerin kullanacakları ihtiyaç kredisi yıllık faizini yüzde 11.88’den, yüzde 19.8’e mi çıkardı? Sermayesini milletin ödediği vergilerle hazineden sağlayan kamu bankaları, böyle bir felaket ortamında afetzedeye destek olmayacak da başka ne zaman olacak? Yandaş müteahhide ilk yılları ödemesiz krediyi dağıtırken, tüpçü gazete sahibinin verdiği zararı sineye çekerken iyi, depremzedelere kredi verirken yükselt faizi… İşte budur millet sevgisi!

Murat Muratoğlu’nun yazısı