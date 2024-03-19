Murat Muratoğlu: Ulan TUİK bari bir veriyi de doğru açıkla

Sahi madem rekorları alt üst ettik, otellerde konaklamayı nasıl gerilettik? TÜROB verilerine göre İstanbul’da doluluk oranı yüzde 74.6’ten yüzde 65.2’ye düşerken Antalya’da 2022’de yüzde 62.2 olan doluluk oranı 2023’te yüzde 56.2’ye indi. Türkiye genelinde 2022’de yüzde 53.6 olan doluluk oranı geçen yıl yüzde 49.1’e kadar düştü. Demek ki turistler sadece sayılarda geziyor, gerçekte ise odalarımızın sessizliğini dinliyorlar. Sektör temsilcileri, TÜİK rakamları da gelirler de turist sayıları da şaibeli diyor. Ulan TUİK bari bir veriyi de doğru açıkla… Yatacak yerin yok bu dünyada! “Turist sayıları” ve “otel doluluk oranları” arasındaki bu büyülü ilişkiyi kimse çözemezken, sektör temsilcileri ve TUİK arasında bir “sayılar savaşı” yaşanıyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı