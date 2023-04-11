Murat Muratoğlu: Uçak gemisi diyorlar ama değil

TCG Anadolu… Başlı başına harika bir çalışma… Eser niteliğini taşıyor tek başına… Türk donanmasının en büyük gemisi… Amiral sıfatının temsilcisi… Tam 7 yılın emeği… Gurur verici… Bu yetmiyor onlara… Abartacaklar ya illa… Uçak gemisi diyorlar ama değil… Yine bir algı çalışması… Gerçek olmadığı halde uçak gemisi yaptığımıza inandırmaya çalışıyorlar insanları… Yalan söylemenin de bir adabı olmalı… İyi “uçan gemi” yapıyoruz demedi! Helikopter gemisi kendisi… İspanya lisanslı… Mısır donanmasında 3 tane var bunlardan… Türkiye’nin olmasın mı? İnsansız Hava Araçları inip kalkacak. Bak şimdi işler değişti… Onlar uçak değil mi? Uçak dedik, boyutunu söylemedik! Önemli olan işlevi…
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BBP, gazetecilere para teklif etmiş
BBP Antalya Kepez teşkilatı, toplantısına katılma karşılığında gazetecilere para teklif etmiş. ‘Fiyat tarifesi’ de var.
Liste simülasyonu: CHP’ye ek 43 vekil gelebilir
Millet ittifakında CHP listelerinden giren partilerin yaptığı hesaplamalara göre, tek liste en az 43 ek milletvekili getirecek.
‘Erdoğan sayesinde’ etiketinden gözaltı
‘Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde’ çıkartmalarını marketlerde ürünlerin üzerine yapıştıran CHP Bursa Nilüfer Gençlik Koları üyesi stajyer avukat gözaltına alındı.
Aday gösterilmeyen Suzan Şahin: Partim için var gücümle çalışmaya devam
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‘Leylek Apartmanı’ sakinleri yuvaya döndü
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Hedef ‘sigarasız’ toplum: Britanya’da 1 milyon kişiye ücretsiz elektronik sigara dağıtılacak
Britanya’da bir milyon insana, sigarayı bırakmalarını teşvik etmek adına ücretsiz elektronik sigara kiti dağıtılacak. Hamile kadınlara da sigaraya bırakma koşuluyla ayrıca 400 sterlin verilecek.
AKP’de Bozdağ’ın adaylığına Şanlıurfa’dan itiraz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın AKP’nin Şanlıurfa birinci sıra adayı gösterilmesi parti teşkilatında rahatsızlık yarattı.