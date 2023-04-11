Murat Muratoğlu: Uçak gemisi diyorlar ama değil

TCG Anadolu… Başlı başına harika bir çalışma… Eser niteliğini taşıyor tek başına… Türk donanmasının en büyük gemisi… Amiral sıfatının temsilcisi… Tam 7 yılın emeği… Gurur verici… Bu yetmiyor onlara… Abartacaklar ya illa… Uçak gemisi diyorlar ama değil… Yine bir algı çalışması… Gerçek olmadığı halde uçak gemisi yaptığımıza inandırmaya çalışıyorlar insanları… Yalan söylemenin de bir adabı olmalı… İyi “uçan gemi” yapıyoruz demedi! Helikopter gemisi kendisi… İspanya lisanslı… Mısır donanmasında 3 tane var bunlardan… Türkiye’nin olmasın mı? İnsansız Hava Araçları inip kalkacak. Bak şimdi işler değişti… Onlar uçak değil mi? Uçak dedik, boyutunu söylemedik! Önemli olan işlevi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı