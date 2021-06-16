Murat Muratoğlu: Türkiye’ye daha da beteri yaşatılacak

IMF’nin Türkiye raporunda ağır ifadeler var.

Benzer ülkelerden daha zayıf ve kırılgan bir ekonomiye sahip olduğundan tut enflasyonun düşmeyeceğine, risk oranının çok yüksek olduğuna değiniyorlar.

Satır aralarında döviz rezervlerindeki eksi durum nedeniyle şok beklediklerini kibarca ima ediyorlar.

Halbuki Erdoğan daha iki gün önce 100 milyar dolar rezervimiz olduğunu açıklamıştı.

Bu durumda kim doğruyu söylemiyor? IMF’mi? Erdoğan mı?

Merkez Bankası bilançosuna göre net döviz rezervimiz eksi 56 milyar

dolar…

Üç yıldır daha kötüye gitmeyen ne kaldı?

Birkaç ay daha kendimizi kandıracağız…

Düşen oy oranlarının telafisi için kesenin ağzı illa açılacak…

Türkiye’ye daha da beteri yaşatılacak.

Güzel kardeşim en iyisi sen başının çaresine bak!

Murat Muratoğlu’nun yazısı