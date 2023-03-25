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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: SGK’yı soymayanı dövüyorlar

Neredeyse SGK’yı soymayanı dövüyorlar. O kadar yoğun ki insan takip etmekten yoruluyor.

Aklımda kalanlar arasında özel bir hastanede çalışan temizlik görevlisinin, kurumda çalıştığı süre boyunca 700 defa muayeneye bağlı işlem yaptırdığının gösterilmesi ve parasının SGK’dan istenmesi…


Sahte belgelerle 3.415 sigortalının ölüm tarihinden sonra tedavi ve reçete faturasının gönderilmesi gibi durumların yaşanması var.

Şehir hastanelerine yani yandaşlara aktarılan paralar, istihdam artışının sağlanamaması, kayıt dışı çalışmanın patlama yapması, ilaçların maliyetinin artması, mültecilerin giderlerini devletin karşılaması…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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