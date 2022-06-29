Murat Muratoğlu: Serbest piyasa ekonomisini askıya aldıklarının itirafı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil… Hepsi geçici… Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz” demesi aslında bu durumun serbest piyasa ekonomisini askıya aldıklarının itirafı… Öncelikle düzenlemelerin sana dokunmaması, küçük veya büyük olması değiştirir mi adını? Soru, “Ne zamana kadar sürecek?” Daimi değil!

Serbest piyasa ekonomisine yatırım kararları rica, minnet, sitem, emir, baskı ile kontrol altına alınabilir mi? Soruna değil, sonuca müdahale edip çözüm beklemek ne derece isabetli? Krediler BDDK’dan değil, Merkez Bankası onayından geçiyor. Bunu bilmeyen bankacı yok memlekette… Peki, Merkez Bankası defalarca “benim kur ile ilgili bir hedefim yok” demedi mi? Bu resmi açıklamanın üzerine gidip kuru düşürmek için hareket ettiyse burada bir yanlışlık yok mu?

Murat Muratoğlu’nun yazısı