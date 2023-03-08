Murat Muratoğlu: Seçime günler kala iktidar büyük bir rant peşinde

İstanbul’da yıkılacak 1.5 milyon binadan boşalacak alanlar, arsalar, araziler, sahiller ne için kullanılacak? Kimlere tahsis edilecek? Seçime günler kala iktidar, büyük bir “acil kamulaştırma, yıkım ve yeni inşaat” furyasıyla mülkiyet ve iskan değişikliği, kamuoyuna açıklanmayan, şeffaf olmayan rant ve mülkiyete el koyma planları peşine düştü. Merak etmeyin. Yetişmeyecek! Bunun yasal kılıfı da tüm yetkiyi, yapılaşmayı, inşaatları ihalesiz ve sorgusuz, denetimsiz şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na veren Cumhurbaşkanı kararıyla hazırlandı.

Lakin seçimi kazanırlarsa yavaş yavaş kendini İstanbul’un ücra köşelerine taşınmak için hazırla… Senin gittiğin yere park, bahçe yapılacak hali yok ya… Muhtemelen Arap kardeşlerimiz yerleşecek oralara… Kanal İstanbul bölgesindeki arsaların, arazilerin, tarım alanlarının başta Katar Emiri ve ailesi olmak üzere iktidara yakın kişilerce çok önceden kapatıldığı ortaya çıkmıştı. Kanal bölgesinde 3 milyon nüfuslu yeni yerleşimleri ve binlerce konut, villa, rezidans, AVM inşası planlandı. Acaba yıkılacak 1.5 milyon binanın sahiplerinin yerleştirileceği rezerv alanlar buralarda mı? Kuvvetle muhtemel Araplar biraz daha merkeze yakın metroya beş dakika mesafede yaşamak istediler.

Murat Muratoğlu’nun yazısı