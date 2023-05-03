Murat Muratoğlu: Seçim öncesinde dağıtılan paraların öyle bir acısı çıkacak ki

İktidar mitinglerinde anlatılan durum Türkiye ile pek uyuşmuyor. Kendilerini İsveç’te falan mı yaşıyor sanıyorlar yoksa yeni bir devlet kurmuşlar onu mu yönetiyor? Sahi hangi ülkeden bahsediyorlar? Ülkenin bir bütçesi var. Harcamalarını oradan yapar. O bütçeyi doldurmak için vatandaşından vergi toplar. Yetmezse borç alır. Borçları kapatmak için vergileri artırır.

Bir başka anlatım şekliyle devleti yönetenlerin harcadıkları paralar ceplerinden değil, milletten! Yapacakları borçlanmalar milletin sırtına yükledikleri yükler. Seçim öncesinde dağıtılan paralar var ya… Öyle bir acısı çıkacak ki seçim sonrasında…. Bütçe açığı ilk üç ayda 250 milyar lira… Yıl sonu açık hedefi olan 659 milyar liranın yarısına yaklaşan bu açığa karşılık, ocak-mart döneminde yapılan borçlanma var. Miktarı bütçe açığından fazla… O da yaklaşık 254 milyar lira…

Murat Muratoğlu’nun yazısı