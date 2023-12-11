Murat Muratoğlu: ‘Şatafata hayır’ çağrısını saraydan mı yapsın?

Mehmet Şimşek yırtınıyor. “Vatandaşımız kamuda tasarruf da bekliyor. Bu konuda yoğun çaba içindeyiz” demeçleri veriyor. Kimse dinlemez onun dediklerini… Söylemesi gereken kişi belli… İyi de O’nun da işi zor!

İlla “şatafata ve lükse hayır!” çağrısını Ankara’daki 1.150 nohut odalı, bakla sofalı Saray’dan mı yapsın? Beyaz çayından bir yudum alıp Beylerbeyi Sarayı’nda mı tekrarlasın? Dolmabahçe Sarayı’nda mı yinelesin? Yıldız Sarayı’nda mı hatırlatsın? Vahdettin Köşkü’nde mi anımsatsın? Beykoz Kasrı’nda mı dile getirsin? Huber Köşkü’nde mi söylesin? Yaz aylarında olsaydık Marmaris’teki 300 odalı mekanından seslenirdi. Ahlat Köşkü de olabilir. Nitekim idare etmeli bugünlerde…

Şatafattan, lüksten uzak duracağız gerekirse!

Murat Muratoğlu’nun yazısı