Murat Muratoğlu: Sadece mayıs açığı 13 adet Avrasya Tüneli’nin maliyeti

Rekor diye bağırlarken bu tablo karşısında pek bir sessiz kaldılar. Sayelerinde halk et yiyemeyip protein ile ilişkisini kesince, onlar da devamlı masal anlatıp hamur yemekten pelteye dönmüş beyinleri etkilemeye çalışıyorlar. Başarıyorlar. Alkışlayanı var. Oysa hesaplasalar… Sadece Mayıs ayı açığı 13 adet Avrasya Tüneli’nin maliyeti… İyi mi yönetiyor şimdi?

Ticaret açığının bu kadar yüksek olması bir bakıma tansiyonun yüksek ama sıkıntı çıkarmıyor zannedersin, iki gün sonra yolda yığılır kalırsın, yeri öpersin. Aynı hesap! Sıkıntı devam ederse siz un, yağ, şekeri tedarik edin, bir tencerede kavurmaya başlarken ben size anlatayım… Nasıl bilirdik?

Murat Muratoğlu’nun yazısı