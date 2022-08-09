Murat Muratoğlu: Rusya’yla enteresan bir anlaşma yaptık

Rusya ile enteresan bir anlaşma yaptık. Yerel para ile ticaret dediler, anlaşma sadece Rus parası Ruble üzerinden konuşuluyor. Türk Lirası’nın pek esamesi okunmuyor. Bu Rusya her daim Türkiye’yi bir yolla kazıklıyor ama bizimkilerin de gönlü var galiba… Akkuyu işletmesinde Türk şirketini kovdular, gıkımızı çıkartamadık valla… Hele Erdoğan’ın geçmişteki o Rusya ziyaretini unutmak ne mümkün… Putin hem kendisi hem de Erdoğan için dondurma seçmişti. Erdoğan, Putin’e dönüp; “Benim paramı da veriyorsun değil mi” diye sormuştu. O gün dondurmanın hesabını Rusya’ya kilitleyip mutlu olmuştuk.

Murat Muratoğlu’nun yazısı