Merkez Bankası’nın rezervleri, 140 milyar dolara ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Kutlamalara başlayalım mı? Yoksa gerçekte rezervin 54.4 milyar dolar ekside olduğunu söyleyecekler mi? Bankaların, Merkez Bankası ile yaptıkları vadeli para değiş tokuşu swap, senin paran değil… Yabancı ülkelerin Merkez Bankaları ile yapılan anlaşmalar gereği tutulan paralar senin mi? Değil! Sahi kim demişti “IMF bizden borç istedi” diye? Onlar bize 7.4 milyar dolar borç verdi. Seve seve kabul ettik. Sizce miting alanlarında halka seslenirken bu durumdan bahseder mi? Bankaların kendisine yatan döviz mevduatlarından alınan munzam karşılıkları da senin değil… Hazine’nin sende duran parasını da kendinin sayamazsın… Nitekim rekor diye açıklamaya utanmazsın!

Murat Muratoğlu’nun yazısı