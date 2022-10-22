Murat Muratoğlu: Para politikasında yolun sonundayız

Perşembe’nin gelişi misali… Sadece rakamlarla ekonomiyi yönetmeye çalışırsan elde edeceğin sonuç seni her zaman buraya getirir.

Ekonominin durumunu gösteren döviz-faiz-borsa seviyeleri ayar verilebilir araçlar. En azından bir süre için… Varlık Fonu borsada alım yapar, kamu bankaları ellerindeki dövizi satar, bankalara mecburi tahvil-bono aldırınca faiz takla atar… Peki, nereye kadar?

Öncelikle para politikasında yolun sonundayız. Elimiz kolumuz bağlı… Bırakın yabancıyı ki zaten kalmadı, burada olan yerli bile kaçacak yol arar… Kaçarken Türk Lirası ile kaçacak hali yok ya… Dolar, euro alacak… Nitekim dolar her gün bebek adımlarıyla yükseliyor. Geri çekilmeye hiç niyeti yok. Peki bir gün hızlı yükselir mi? Elbette yükselecek ancak zamanlamayı bilmek öylesine zor…

Murat Muratoğlu’nun yazısı