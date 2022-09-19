Murat Muratoğlu: ‘Niye bunca insan ev alamıyor’ diye sormuyor kimse

İktidarın “Yüzyılın Konut Projesi” ya da “Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi” olarak adlandırdıkları seçim projesi iyi güzel de “Niye bunca insan ev alamıyor?” diye sormuyor kimse? Daha nereye yapılacağı belli olmayan konutlara milyonlarca kişinin baş vurmasında bir gariplik yok mu sizce de? Bu durum bize ne anlatıyor önce onu irdelemek gerekiyor bence!

Öyle sarsakça hazırlanmış bir proje ki! Niye? Daha geçen ay Erdoğan ve Çevre-Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanı, ülke genelinde kullanılmayan, satılamayan 50 bin ofis-işyerinin konuta çevrileceğini, bu yolla 2023 Temmuz’una kadar 15 bini İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde 50 bin ‘ofisten dönüşmüş ev’ inşa edileceğini ilan etti. Yönetmelik yayınlayarak ofisten konuta dönüşüm kampanyası başlattı. Ya şimdi? Bu sefer de TOKİ iki yılda 50 bin yeni işyeri inşa edecek!

Murat Muratoğlu’nun yazısı