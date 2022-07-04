Murat Muratoğlu: Neden sendikalar var?

Sahi sendika ne isterse istesin İktidar yine vermek istediğini veriyor. Neden boşu boşuna pazarlık yapılıyor? Niye sendika yöneticilerine maaşlar ödenip, masrafları karşılanıyor? Neden sendikalar var? Ne işe yararlar? Buyursunlar bu soruları cevaplasınlar.

El alemin ülkesinin vasıfsız işçiye verdiği minimum yasal ücret nüfusun yüzde 1 veya yüzde 2’sini kapsarken… Türkiye’de çalışanların yüzde 70’ten fazlasının asgari ücret aldığı bir ekonomik ortamda asgari ücret artık en temel ve en az ücret olmaktan çıkmış, ortalama ücret haline geldi. Kötü yönetimin ülkeyi fakirleştirmesi işte tam olarak böyle bir şeydi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı