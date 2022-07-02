Murat Muratoğlu: Ne olacak bu kripto paraların hali

Yeni dünya düzeninin aktörlerinden biri kripto paralar… Son zamanlarda çok ciddi düşüşler yaşadılar. Muhtemelen bu durum bir süre daha devam edecek.

Kimileri için bu bir doğum sancısı, kimileri için sonun başlangıcı… Peki, ne olacak bu Türklerin kripto para aşkı?

Nedenini 20 kişiye sorsanız 22’sinin “kolay para kazanma isteği” cevabını vermesi kaçınılmaz gibi… O kadar basit mi peki? Kısa yoldan zengin olmak mı tek dertleri? Değil tabii ki…

Türkiye, kripto paraya talep konusunda halen Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada… Sahi ya bu toprakların insanları neden kripto para birimleriyle bu kadar ilgililer?

Murat Muratoğlu’nun yazısı