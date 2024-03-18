Murat Muratoğlu: Merkez Bankası’nın her gece yeni bir tebliğ yayınlaması paniğin arttığını gösteriyor

Merkez Bankası rezervleri seçim öncesi kur artışını baskılamak için kullanılırken, döviz ve altına yönelik talep durdurulamıyor. Net döviz pozisyonu eksi 68.5 milyar dolara kadar geriledi. Mart başından dövizin yükselişini durdurmak için itibaren yakılan rezerv miktarı 10.5 milyar dolar civarı… Gerçek ve tüzel kişi yurt içi yerleşiklere ait döviz mevduatlarının toplam tutarı 207.1 milyar dolara yükseldi. Son 1-1.5 aydan bu yana düzenli şekilde döviz mevduatlarında milyarlarca dolarlık artış yaşanması ve toplam tutarın 205 milyar doları aşması, dövize yönelik talebin durdurulamadığını, döviz mevduatlarının toplam mevduat içindeki payının tekrar yüzde 50’nin üzerine çıktığını gösteriyor. Kur Korumalı Mevduat ve vade sonunda Türk Lirası anlaşmalı döviz satım işlemlerini saymadığımız halde tablo bu durumda… Swap anlaşmaları, yani para değiş tokuşu, bir haftada 6.2 milyar dolar arttı. Merkez Bankası, piyasadaki likiditeyi çekerek altına ve dövize gitmesini engellemeye çalışıyor. İşe yaramıyor.
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