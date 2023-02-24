Murat Muratoğlu: Merkez Bankası ‘Ekşi’di

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı? Kim ne yapsın gerçekçiliği olmayan sayıları… Hikayenin sonu belli… Kimsenin mutlu olamayacağı bir yola girildi. Yarattıkları illüzyondan ibaret ekonomi kuramları kaçınılmaz olarak elimizde patlayacak sonunda… Bunu göremeyen ekonomiden anlıyorum diye dolaşmasın ortalıkta

Sahi Merkez Bankası neden faizleri sadece yarım puan indirdi? Oysa bağış yaparken, elini korkak alıştırmadı tek kalemde 30 milyar lirayı kafasına göre yolladı. Tabii insanın aklına ister istemez Merkez Bankası eğer parayı Hazine’ye aktarsaydı bu para bütçeye dahil edilseydi de oradan harcansaydı olmaz mıydı diye geçiyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı