Kim ne derse desin, ben Mehmet Şimşek’in IMF’nin Türkiye Şefi rolünü üstlendiğine inanıyorum. Bu kötü bir şey mi? Bence değil… Kemal Derviş de öyleydi… AKP yıllarca onun reformlarının ekmeğini yedi. IMF’nin programları genelde ülkelere borç verenlerin alacağını garantilemek üzerine kurgulanmıştır. İşin insani tarafı umursanmamıştır. Asgari ücret üzerinde hayal kurmak iyi güzel de IMF ile milyonlarca çalışan, açlık ötesi sefalete mahkum edilmek üzere… Onlardan para istiyorsan bu böyle… Nitekim Mehmet Şimşek 11-14 Ekim tarihlerinde Fas’ın Marakeş şehrine gitti. IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katıldı. Dünya Bankası’nın 3 yılda Türkiye’ye sağlayacağı 35 milyar dolarlık kredi konuşuldu. Talepler bildirildi. Başka çare kaldı mı ki? Araplar söz verip para yollamayınca dünyanın kalanı da Türkiye’nin mevcut durumuna ilgisiz kalınca Amerika kontrolündeki bu iki kuruma muhtaç kaldık. Ellerimizi açtık.

Murat Muratoğlu’nun yazısı