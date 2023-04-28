Murat Muratoğlu: Koşulsuz, şartsız ‘AKP destekçisiyiz’ diyebiliyor

Bilmiyor mu? Bilerek yapacak kadar pişkin mi? Der ki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar.”

Çıkıyor koşulsuz, şartsız AKP destekçisiyiz diyebiliyor ve hakkında soruşturma başlatılmıyor. Ne güzel ülke Türkiye…

Uluslararası alanda meşhur bir sendika kendisi… Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO); “Memur-Sen gerçek ve bağımsız bir sendika değildir!” açıklamasında bulundu. Kayıtlara geçirildi. Nitekim sendikanın üye sayısı 2002 yılında 41 bin kişi civarındayken, AKP iktidarıyla birlikte bir milyonu geçti. Diyanet hariç hiçbir yerde hatırı sayılır bir örgütlenmesi yokken, bugün en fazla üyeye sahip konfederasyon sıfatıyla pazarlık hakkı Memur-Sen’e tanındı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı