Murat Muratoğlu: Konut fiyatları durmayacak

Depremde yıkılan on binlerce konutun yanı sıra birkaç katı da oturulamayacak kadara hasarlı hale gelmesinin illa konut fiyatları üzerinde ciddi etkileri olacak. Her ne kadar yandaş muhabir, depremzede çadırlarına yanlarken, “Çadırdan içeri girince bizi bir antre karşıladı. Antreden geçerek salona geldik. Çadır 25 metrekare. Oldukça büyük. Aha bak kileri de var” güzellemesi yapsa da bu insanlar her daim konteynerlerde, çadırlarda yaşamayacaklar.

Afet bölgesinden yoğun göçlerle diğer illerdeki kiralar ve konut fiyatları, ortaya çıkan yüksek taleple tetiklenecek. Yukarılara tırmanacak. Daha nereye tırmanacak, fırladı fırlayacağı kadar diyebilirsiniz ama bu bir temel ihtiyaç… Arz talebe yetişemiyorsa kaçınılmaz olarak fiyatlar artacak.

Murat Muratoğlu’nun yazısı