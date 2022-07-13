Murat Muratoğlu: Kimsenin umrunda olmadı ama iyi denemeydi

Doları, faizi, enflasyonu, işsizliği… Her geçen gün daha da kötüye gidiyor ekonomi… Bunların gündemde olmamasını sağlamak için milletin ağzına sakız gerekli… Erdoğan ne dedi? İdam gerekli… Ben böyle bir kararı onaylarım… “Bu konu ile ilgili olarak Devlet Bey’in de zaten bir açıklaması olmuştu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir” dedi… Kimsenin umurunda olmadı ama iyi denemeydi… Birkaç tur daha dönecekler sanki… Nitekim daha önce de referandum sonrası yapılacak ilk işin idam cezasını geri getirmek olduğunu söylemişti.

Murat Muratoğlu’nun yazısı