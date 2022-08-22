Murat Muratoğlu: Kimin kredi alıp kimin alamayacağını iktidar belirleyecek

Bu saatten sonra kimin kredi alıp kimin alamayacağını adeta İktidar belirleyecek. Şirket seçecek. Canı istediğine yağdıracak, canı istemediğini kurutacak. Günü kurtarmak dışında şirketlerin krediye erişimini zorlaştıran bu adımlar, ekonomik aktiviteyi, üretimi, iç talep ve istihdamı her alanda zincirleme olarak negatif etkilemesi kaçınılmaz gibi… Yapacak bir şey yok! Ekonomiyi yönetenlerin kapasiteleri belli! Milli para kur koruma Hadi bakalım yine aynı soruyu soralım. Ekonominin iyiye gittiğini iddia ettikleri bir ortamda neden böyle kararlar almak zorunda kalıyorlar? Bariz sebep sonuç ilişkisi… Düşük faiz, yüksek döviz talebinin yolunu açtı. Talep hızlı yükseliş getirdi. Buna karşın Kur Korumalı Mevduat diye ülkeyi batırma potansiyeline sahip bir enstrüman geliştirildi.

Murat Muratoğlu’nun yazısı