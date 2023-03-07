Murat Muratoğlu: Kendisi neredeyse AKP’nin derneği

Gayrimenkul yatırım ortaklığından, lojistiğe, gıda ve içecekten, çadır ve tekstile, medikal cihaz ve kan-plazma şirketinden, portföy yönetimi ve borsa yatırım aracılık şirketine, yapı ve inşaata kadar 11 ayrı şirketi çatısı altında toplayan Kızılay Holding böylece ihale yasasına, TBMM ve Sayıştay denetimine tabi olmayan AŞ statüsünde ticari bir kurum oldu. Sayıştay denetimi olmayınca oyna da oyna… Borsada halka açılsa ya.

Yolsuzluk, usulsüzlük, adam kayırmacılık gibi iddiaların ardı arkası hiç kesilmedi. Zira kendisi neredeyse AKP’nin derneği… Başkanı yerel seçimler öncesi AKP’ye desteğini açıklarken, “Gençler bizim zamanımızda Binali Ağabey gibi halden anlayan da yoktu, siz şanslısınız” demişti. Bildiğin AKP adına oy istemişti.

Murat Muratoğlu’nun yazısı