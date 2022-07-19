Murat Muratoğlu: Katlanılamaz bir maliyet önümüze konuyor

Para bulma maliyetleri adeta çıldıracak. Yurt dışından borç bulmak istiyorsunuz. Amerika kaçtan borçlanıyor diye bakıyorsunuz. Peki aynı ekonomi mi Amerika ile Türkiye? Bana mı daha rahat borç verirsiniz, Rahmi Koç’a mı? Aynı hikaye…

Amerikan borçlanma senetleri yüzde 3 ile fiyatlanıyor diyelim. Türkiye’nin “ya ödeyemezse” riskine karşı sigorta pirimi de ekleyelim. İşte Türkiye’nin CDS’i burada devreye giriyor. O 900 puanlık CDS için borca “yüzde 9 faiz” daha ekle anlamına geliyor. Haliyle dolar bazında ödeyeceğimiz kredinin faizini yüzde 12’ye çıkıyor. Katlanılamaz bir maliyet önümüze konuluyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı