Murat Muratoğlu: İnsanlar Türkiye’den kaçma derdinde

Türkiye’den yurt dışına gitmek için vize almak hakikaten bir dert… Ne oldu böyle? El alem kör değil, insanlar Türkiye’den kaçma derdinde… Eğri oturup doğru konuşalım, en azından kendimize dürüst olalım. Türkiye’de fakirlikten kırılanların büyük kısmı Avrupa ülkelerine kapağı atıp, orada çalışıp, evlenip, yaşamanın hayalini kuruyor. Satılan vatandaşlıklar, dağıtılan pasaportlar da bu amaca hizmet ediyor. Dolaş gel desen Euro yanaşmış 19 liraya… Oralarda su alıp içse yutkunamaz valla… Fakiriz işte anlamadınız mı hâlâ? Oysa ne yalanlar söylediler bu konuda… Türk vatandaşlarının, en geç 2016 Haziran sonunda Avrupa Birliği’ne, Schengen bölgesine vizesiz seyahat edecekleri haberleri manşetleri süslüyordu.

Murat Muratoğlu’nun yazısı