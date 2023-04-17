Murat Muratoğlu: Hiç utanma emaresi de göstermiyorlar

Erdoğan tarafından açıklanan AKP’nin seçim beyannamesi adeta ülkeyi ne kadar kötü yönettiklerinin belgesi… Bomboş bir vaatler manzumesi… Bundan 12 yıl önce “2023 Hedefleri” diye tutturmuşlardı. Her ortamda sanki gerçekleşmiş gibi atıp tutuyorlardı. Bırakın hedeflerini gerçekleştirmelerini, yanından bile geçilemedi.

Bundan 12 yıl önce açıkladıkları hedeflere göre, 2023’te 2 trilyon dolar olacağını ilan ettiği milli geliri yeni seçim beyannamelerinde 2028’de 1.5 trilyon dolara kadar indirdiler. Hele 25 bin dolarlık kişi başı milli gelir vaadi… O da 16 bin dolara çekildi. Ya işsizlik? 2023’te işsizliğin yüzde 5’e ineceği söylenirken şimdi 2028’de yüzde 7’ye düşürmeyi vaat ediyorlar. Hiç utanma emaresi de göstermiyorlar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı