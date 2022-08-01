Murat Muratoğlu: Hedefler açıklanınca kendi kendine oluyor falan mı sandı?

Sonrasında Merkez Bankası hedeflerini açıkladı. Her toplantıda bu hedefler biraz daha yukarı taşındı. Son açıklamalarında yılsonu enflasyon tahminleri yüzde 60.4’e kadar çıktı. Artık durum utanç verici boyutta… Ortada bariz yanlış yönlendirme var. Bu iş şoförünü, doktorunu, sınıf arkadaşını milletvekili yapmak, okuduğun gazetenin köşe yazarını Merkez Bankası’nın başına getirmek kadar kolay mı? Hedefler açıklanınca kendi kendine oluyor falan mı sandı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı