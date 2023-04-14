Murat Muratoğlu: Gün gelecek AKP’li adam TOGG’un yenen bir şey olmadığını anlayacak

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’ye sözde kafa tutmak için önceki gün kıtalararası balistik füze fırlattı. Nitekim ülke bütün kaynaklarını askeri ekipman geliştirme işine ayırıyor. Nükleer silah, roket ne ararsan var. Oysa ülkede ağır bir gıda krizi yaşanıyor. Halk aç. Kişi başına gelirin 1.700 dolar olduğu Kuzey Kore’ye Çin yardım etmese açlıktan sürünecekler yerlerde… Pardon, sürünmek yasaklanmıştı daha önce…

Sovyetler dünyanın en iyi silahlarını üretirken, halkın giyeceği giysiyi, yiyeceği soğanı üretemiyordu. Nitekim uzaya çıkarken halkı açtı. Yıllar içerisinde dayanamadı ve dağıldı. Gün gelecek AKP’li adam TOGG’un yenilen bir şey olmadığını anlayacak. Soğan bile alırken zorlanan bir insan nasıl TOGG alacak? Yogg ki? Togg açın halinden anlamaz ama biraz empati…

Murat Muratoğlu’nun yazısı