Murat Muratoğlu: Gidişat, freni patlamış kamyonun sonundan farklı olmayacak

Hani? Nerede? Siz bilmiyorsunuz! Ama onlar görüyor. Herkescikler bizi kıskanıyor! Peki, açıklanan parlak istatistikler neden piyasaya yansımıyor? Mucize diye bir şey yok da ondan! Mal bu, malzeme bu… Enflasyonun bu, gelirin bu… Sana kâğıt üzerinde artış gösterip inandırmaya çalışıyorlar. Ülkenin yarısı da inanıyor. Az başarı mı? Bu tablo ile bile seçimi kazanma ihtimallerinin olması, enteresan bir halk akıl sağlığı… İstediğiniz ekonomiste sorun… Olay kontrolden çıktı. Maalesef bu işin gidişatı da freni patlamış kamyonun sonundan olmayacak farklı… Ekonomiyi dinliyorum gözlerim kapalı… Yatırımcılar “güven” arıyor. Ona da mevcut iktidar ile ulaşılamıyor. Zira öngörülebilir, sağlam ve yatırım yapılabilir ülke payesini kaybedeli çok oldu. Mevcut yöneticilerin hepsi maşallah zehir gibi… Tanıyorlar kendi hitap ettikleri kitleleri… Kitliyorlar hayalleri… Sorsan, kesin dış mihrakların, Türkiye’yi kıskananların yeni bir oyunudur bu! Ona şüphe yok. Belli ki sabrımızı test ediyorlar. Aynı nakaratı tekrarlamaktan da sıkılmadılar.
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