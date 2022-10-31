Murat Muratoğlu: Gıda fiyatlarının kabus gibi yükselişi devam edecek

Geliri düşen kişi harcamalarını temel ihtiyaçlarına yoğunlaştırır. En temel ihtiyaç gıdadır… Gıdadaki enflasyon düşmediği sürece gerisi hikayedir. Maalesef gıda fiyatlarının kabus gibi yükselişi devam edecek. Neden? Tarımın temel girdisi olan gübre, ilaç gibi toprak geliştiricilerdeki yıllık enflasyonun yüzde 200’ün üzerinde… Bu durum üreticinin gübre kullanımını azaltmasına ya da tümüyle vazgeçmesine zemin yaratıyor haliyle… Hasat miktarı geriliyor, ürün açığı büyüyor. Buna paralel olarak pazarlara, marketlere lojistikte büyük artışlar söz konusu… Ürünün azalması fiyatların yükselmesini beraberinde getiriyor. Üretilen ürün 85 milyon nüfusa yetmiyor. Üzerine ülkeye yerleşen sayıları 13 milyonu geçen Suriyeli ve bilumum mülteciyi besleyemiyor. Turistleri de sayarsak günde 100 milyondan fazla kişiye yemek çıkartmak gerekiyor. Sahi yıllardır ne yapıldı? Fiyatlar artmasın, vatandaş hayıflanmasın diye ithalatın önü açıldı. Çiftçi ürettiğini zararına sattı. Para kazanamadı. Tarlayı ekemedi. Çocukları kente gitti. AVM’lerde işe girdi. Şimdi çekiyoruz ceremesini…
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