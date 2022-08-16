Murat Muratoğlu: Gaz sıkışması

Şu, borcunu öde artık denildiğinde, bir yerden para bekliyorum insanları vardır ya… Her konuşmasında onları hatırlatıyor bana…

Nitekim Erdoğan, “Doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak” dedi. Şimdiden sevinmeye başlamamızı ve bu sevincin seçimlerde iktidara destek olarak sürdürülmesini istedi.

Peki doğalgaz ile gerçekten kaderimiz değişebilir mi? Türkiye tahmini rezervi 540 milyar metreküp civarında… Öyle söylediler bize… Bağımsız bir rapor henüz yok ortada… Belki de 340 milyar metreküptür ama çaktırma.

Murat Muratoğlu’nun yazısı