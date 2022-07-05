Murat Muratoğlu: Fotokopi çeker gibi para basıyorsan…

Ne oldu da enflasyon böyle patladı? Sadece dünyada artan emtia fiyatları mı? Bir değer yoktan var olamayacağına, sebepsiz peydahlanmayacağına göre fotokopi çeker gibi para basıyorsan paranın değer kaybetmesi kaçınılmazdır. Bu durum Amerika’da da Avrupa’da da aynıdır. Enflasyon para basmanın bizatihi kendisidir. Zira “dünyada da enflasyon yükseliyor” deyip bizdeki yüzde 78.62’nin normal olduğunu açıklamak mümkün değildir… Yüksek enflasyon kötü ile iyi yönetim arasındaki ilahi adalettir… Nitekim yüksek enflasyon yönetememektir, istikrarsızlıktır…
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