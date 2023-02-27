Murat Muratoğlu: Esas hikaye ihale

Seçimde bu kadar hızlı olsalardı inanın can kaybı sayısı çok daha az kalırdı. Cumhurbaşkanı kararıyla; deprem bölgesinde inşaat, imar, proje, ihale, kamulaştırma, mülkiyete el koyma vb. tüm yetkiler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi. Medeni Kanun, Orman Kanunu, Mera Kanunu, İmar Kanunu, Belediyeler Yasası, Kat Mülkiyeti, Çevre Koruma Yasası ve daha birçok yasa için Anayasa hükmü yok sayılıp Meclis saksı pozisyonunda bırakıldı. Daha da fenası Çevre Bakanı ve emrindeki TOKİ, dilediği yerli-yabancı şirketlere ihalesiz olarak proje verip inşaat yaptırabilecek.

Murat Muratoğlu’nun yazısı