Murat Muratoğlu: Esas hikaye ihale

Seçimde bu kadar hızlı olsalardı inanın can kaybı sayısı çok daha az kalırdı. Cumhurbaşkanı kararıyla; deprem bölgesinde inşaat, imar, proje, ihale, kamulaştırma, mülkiyete el koyma vb. tüm yetkiler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi. Medeni Kanun, Orman Kanunu, Mera Kanunu, İmar Kanunu, Belediyeler Yasası, Kat Mülkiyeti, Çevre Koruma Yasası ve daha birçok yasa için Anayasa hükmü yok sayılıp Meclis saksı pozisyonunda bırakıldı. Daha da fenası Çevre Bakanı ve emrindeki TOKİ, dilediği yerli-yabancı şirketlere ihalesiz olarak proje verip inşaat yaptırabilecek.
SON HABERLER
Beklenen açıklama: Hükümete göre istifa sloganı provokasyon
İktidar kanadı, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarların maçlarda ‘Hükümet istifa’ sloganı atılmasını provokasyon olarak değerlendirdi.
Meksikalı kurtarma ekibi soyulmuş, ölümle tehdit edilmiş
Türkiye’ye Meksika’dan gelen arama kurtarma ekibi, hırsızlığa uğradıklarını ve ölümle tehdit edildiklerini açıkladı.
Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rizespor, ‘Hükümet istifa’ sloganını ‘not almış’: Foseptik farelerinin çığlıkları
Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinden atılan “Hükümet istifa” sloganlarını kınama konvoyuna Rizespor, Erzurumspor, Yeni Malatyaspor ve Afyonspor da katıldı.
Kızılay başkanı: Gıdayı biz değil şirketimiz sattı
Ahbap Derneği’ne gıda sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bu malzemeleri kendilerinin değil, bağlı şirketlerinin sattığını söyleyedi.
Saat saat inceleme: Hükümet en kritik üç günü nasıl yönetti?
Hükümet 6 Şubat depremlerinde, en kritik ilk üç günü nasıl yönetti? Daha fazla kişi kurtarılabilir miydi? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki yorumladı.
Mersin’de kiralar uçtu, sağlık tehdidi gündemde
Yakın dönemde 400 binden fazlası kayıtlı olmak üzere 1 milyona yakın göç aldığı tahmin edilen iki milyon nüfuslu Mersin’de kira fiyatları uçtu.
İstanbul’daki betonun yüzde 40’ı standardın altında
Hazır beton taşıyan kamyonlardan alınan numunelerin analizine göre Türkiye genelinde betonun yaklaşık dörtte biri standardın altında.
Dış ticaret açığı yine ‘rekor’ kırdı
Ocakta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 14 milyar 237 milyon dolara çıktı. Bu tüm zamanların ‘rekor’u.
SAG Ödülleri’nde ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ rüzgarı: Tarihe geçti
SAG Ödülleri’ne aday olduğu tüm kategorilerde kazanan ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ filmi damga vurdu. SAG tarihinde en çok ödül kazanan film oldu.